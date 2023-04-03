В последнюю неделю марта было продано рекордное за год количество автотранспортных средств

За период с 27 марта по 2 апреля (13-я неделя) 2023 года в России было реализовано 23 817 единиц новой автомобильной техники. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, этот показатель является рекордным за последний год.

Более высокие объемы продаж автотранспортных средство наблюдались с 7-й по 9-ю недели прошлого года (свыше 30 тыс. шт.), а начиная с 10-й недели (14 – 20 марта 2022-го) они всегда были меньше. Наибольший результат с тех пор был зафиксирован только по итогам 9-й недели 2023 года – 21 902 экземпляра.

Что касается итогов последней недели марта (13-й по счету), то около 80% реализованной за этот период автомобильной техники пришлось на легковые автомобили (18 906 шт.). Порядка 12% принадлежит грузовикам (2 736 шт.), примерно 8% – относится к LCV (1 889 шт.). Оставшиеся чуть более 1% – это автобусы (286 шт.).

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ



