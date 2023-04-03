Tesla в 1 квартале 2023 года увеличила поставки электромобилей на 36%

Американский производитель электромобилей Tesla в первом квартале 2023 года увеличил поставки на 36,4% в годовом выражении до 422875 машин, следует из отчетности компании. В отчетный период Tesla поставила 412180 электромобилей Model 3 и Model Y, а также 10695 машин Model S и Model X, пишет агентство «Прайм».

Производство компании по итогам первого квартала составило 440808 электромобилей – в 1,4 раза больше в годовом выражении. За прошлый квартал Tesla произвела 421371 электромобиль Model 3 и Model Y, а также 19437 машин Model S и Model X.

Компания отмечает, что продолжает переход к более равномерному региональному распределению производства электромобилей, что включает в себя направление сборки Model S и Model X в Европу, Ближний Восток, Африку, а также Азиатско-Тихоокеанский регион.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американская компания Tesla работает над обновлением своей самой доступной на сегодняшний день модели – электроседана Model 3. По данным источников агентства Reuters, новинка будет представлена в 2023 году, а ее производство начнется в третьем квартале на заводах Tesla во Фримонте и Шанхае. Рестайлинг, который пройдет в рамках проекта Highland, призван сделать пятилетнюю модель привлекательнее: Model 3 не получала крупного обновления с момента запуска, в то время как рынок постепенно наполняют свежие и более дешевые альтернативы от других брендов.

Обновление Model 3 поспособствует упрощению и удешевлению производства, которое продвигает глава Tesla Илон Маск. Так, в салоне электрокара сократится число компонентов, при этом основное внимание разработчики уделят наиболее популярному у клиентов Tesla оборудованию – к примеру, дисплею мультимедийной системы.

Редизайн Model 3 проведут с оглядкой на комплексное обновление Model S, представленное в начале 2021 года. Экстерьер электрокара изменился несильно, а вот салон переделан полностью: добавлен штурвал вместо руля, 17-дюймовый «планшет» спереди и 8-дюймовый сенсорный дисплей сзади. Также ожидается, что силовая установка Model 3 подвергнется неким изменениям, но подробности о них пока не раскрываются.

Фото: Tesla