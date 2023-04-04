Эксперты: морально устаревшие автомобили Saipa не стоят своих денег

На российский рынок выходит иранский бренд Saipa, который с июня начнет продажи компактных хэтчбека Quik и седана Saina, а также флагманского седана Shahin. Стоимость этих моделей составит от 1 миллиона до 1,7 млн рублей, что сделает их самыми доступными иномарками в нашей стране.

По мнению директора по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, обеспечить популярность среди россиян автомобилям Saipa могут только два фактора: техническое оснащение более высокого уровня, чем у моделей АВТОВАЗа, а также более низкая стоимость по сравнению с представителями отечественного автопрома. По первому параметру бренд Saipa пока выигрывает – даже базовые комплектации автомобилей имеют подушки безопасности, задние парктроники и ABS. Однако руль без кнопок, стрелочная приборная панель, несенсорная магнитола и ручная настройка кондиционера – не то оснащение, за которое хочется заплатить от 1 миллиона до 1,7 млн рублей.

В свою очередь, шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто считает, что у автомобилей Saipa могут быть серьезные перспективы на российском рынке только в одном случае – если получится организовать их сборку в России с привлечением местных поставщиков комплектующих. Таким образом можно чуть снизить стоимость машин для потребителей, сделать их за счет этого более привлекательными. В таком случае покупатели, видимо, готовы будут мириться с недостатками этих автомобилей с непонятной стоимостью обслуживания и надежностью.

«Сейчас интерес к иранским брендам в России близок к нулю. Был пример с Iran Khodro, успехом он не увенчался. Сами по себе автомобили Saipa могут конкурировать и с АВТОВАЗом, и с китайскими брендами по цене. Важно понимать, что наш потребитель привык к новинкам, мы избалованы новыми, современными моделями. Китайские производители уловили этот тренд и везут в Россию в основном именно актуальные модели, привлекательные и с точки зрения дизайна, и с точки зрения технологий, и имеющихся опций. Везти в Россию устаревшие модели смысла нет никакого», – резюмирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

О том, каковы преимущества и недостатки автомобилей Saipa по сравнению с моделями LADA, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Saipa