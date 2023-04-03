В России появится новая марка электромобилей Dayun

Китайский производитель электромобилей Dayun готовится к выходу на российский рынок. Как сообщил порталу Drom.ru руководитель компании, подписавшей с Dayun дистрибьюторский договор, официальные продажи электромобилей китайской марки начнутся в августе этого года. В настоящее время машины проходят заключительные тесты перед отправкой на сертификационные испытания в России для получения ОТТС.

Первой моделью Dayun, которая появится на российском рынке, станет семиместный минивэн Yuanzhi M1 с батареей 90,58 кВт-ч и дальностью хода 550 км. Аккумуляторы Yuanzhi M1 способны зарядиться до 80% всего за 36 минут (правда, не указано, при каком токе зарядки). Стоит также отметить, что клиренс у минивэна составляет 160 мм.

В дальнейшем российскую линейку Dayun пополнит электрический ситикар Yuehu S1. При этом в нашу страну модель будет поставляться с более мощным двигателем, нежели модель оснащается для китайского рынка.

Кроме того, в России ожидается новая модификация Y6 суббренда Yuanhang, которая на сегодняшний день существует в предсерийном виде, но после начала производства в августе 2023-го эта машина также отправится на сертификацию в Россию.

Фото: Dayun