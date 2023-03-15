В России появился гибридный кроссовер Lixiang L7

Российские дилеры привезли китайские гибридные кроссоверы Lixiang L7. Так, дилер из Владивостока предлагает автомобиль за 5,2 млн рублей. В Новосибирске и Краснодаре продавцы просят за Lixiang L7 5,5 млн рублей. В Москве кроссовер стоит 7,15 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

По габаритам новинка немного больше модели Toyota Land Cruiser 300: длина составляет 5050 мм, ширина – 1995 мм, а высота – 1750 мм при колесной базе 3005 мм. В салоне установлены три 16-дюймовых дисплея, два из которых расположены на передней панели, а третий – под потолком.

Силовая установка включает 1,5-литровый турбомотор, тяговый аккумулятор и электромоторы. Суммарная отдача установки составляет 449 л.с. Разгон от нуля до «сотни» занимает 5,3 секунды.

Фото: Li Auto

