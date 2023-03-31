Седан Volkswagen Lavida Qihang стал доступен в России за 2,2 млн рублей

На российском авторынке появился новый седан Volkswagen Lavida Qihang, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 2 млн 189 тыс. рублей, пишет портал Autonews.ru. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 112 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом.

Производство седана Volkswagen Lavida Qihang ведется на заводе в Шанхае. В оснащение модели, помимо прочего, входят кондиционер, электрические стеклоподъемники, электрообогрев зеркал и задние парктроники.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из дилеров Volkswagen привез в Россию кроссоверы Tacqua из Китая. Стоимость модели составляет 2,6 млн рублей. Российским покупателям предлагаются автомобили с 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.

Фото: dongchedi.com