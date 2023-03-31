В России появился гибридный минивэн Honda Elysion за 5,1 млн рублей

Российские дилеры привезли семиместные гибридные минивэны Honda Elysion. Стоимость модели составляет 5,1 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

Напомним, Honda Elysion выпускается подразделением Dongfeng-Honda и позиционируется как роскошная альтернатива минивэну Odyssey от тандема GAC-Honda. Длина автомобиля составляет 4951 мм, ширина – 1842 мм, высота – 1711 мм. В салоне на трех рядах сидений могут разместиться до семи человек, включая водителя.

Гибридная система Honda Elysion состоит из бензинового двигателя объемом 2 л мощностью 145 л.с. и двух электромоторов. Один подключен к ДВС и работает в режиме генератора, а второй вращает передние колеса. Разгон до 100 км/час занимает у машины 10,2 секунды.

В оснащение Honda Elysion, помимо прочего, входят электропривод и подогрев боковых зеркал, датчики парковки, мультируль, медиасистема, климат-контроль, подогрев и электропривод сидений, литые диски.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры привезли из Китая кроссоверы Honda ZR-V. Цены на модель варьируются от 4 млн 130 тыс. рублей до 4 млн 590 тыс. рублей в зависимости от года выпуска. Под капотом автомобиля установлен турбированный бензиновый мотор объемом 1,5 л и мощностью 182 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

Напомним, компания Honda прекратила официальные поставки своей продукции в Россию в марте прошлого года в связи с разрывом логистических цепочек. При этом решение об уходе марки с российского авторынка и прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года марка приняла еще в конце 2020-го. Как заявлялось, данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda.

Фото: Honda