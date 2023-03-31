Петербургский завод Toyota перешел в госсобственность РФ через передачу подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». В настоящее время прорабатываются возможные варианты для скорейшего возобновления производства на предприятии, пишет агентство «Интерфакс». Подробности сделки при этом не сообщаются.

В сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» была оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Напомним, петербургский завод Toyota приостановил свою работу с 4 марта 2022 года в связи с разрывом логистических цепочек. На предприятии выпускались бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер RAV4. Мощности завода «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге позволяют выпускать до 100 тыс. автомобилей. За всю историю существования предприятия в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

Фото: Toyota