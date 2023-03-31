Рынок новых люксовых автомобилей в России показал падение на 53%

За январь-февраль 2023 года россияне приобрели всего 56 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 52,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, что с весны прошлого года официальные поставки в нашу страну практически всех роскошных машин находятся под запретом. С другой стороны, есть возможность привозить их в Россию с использованием механизма параллельного импорта. Когда речь идет о штучных объемах, говорить о лидерстве какого-то конкретного бренда, вероятно, не так уж важно. Поэтому отметим только, что за первых два месяца 2023 года в нашей стране было куплено 16 новых суперкаров Bentley, 13 Rolls-Royce, 10 Lamborghini. Кроме того, жители России приобрели также 7 Maserati, 5 Aurus, 4 Ferrari и 1 Aston Martin.

Большинство этой роскоши было приобретено в столичных регионах - 84% от общего числа. А именно: 36 экземпляров - в Москве, 9 - в Московской области, 2 - в Санкт-Петербурге. На регионы пришлось 9 новых люксовых автомобилей: 2 из них обрели прописку в Свердловской области, по 1 - в Татарстане, Чеченской Республике, Краснодарском крае, в Самарской, Псковской, Ростовской и Брянской областях.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».