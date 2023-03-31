«Москвич» показал первое изображение двух новых моделей

Завод «Москвич» опубликовал первое изображение двух новых моделей, на котором видны силуэты неких кроссовера и седана. Ожидается, что новинки будут представлены во второй половине 2023 года под названиями «Москвич 5» и «Москвич 6», пишет портал Motor.ru.

Кроссовер на представленном тизере разными чертами похож на модели на S7 и Sehol X6 китайской марки JAC. Что касается седана, то это может быть Sehol A5 Plus, однако в планах «Москвича» числится и электрический седан. По данным инсайдеров, его хотят запустить уже без JAC, но с другим китайским партнером – компанией JMEV. Речь идет о седане JMEV GSE, похожем по размеру на Evolute i-Pro.

Напомним, в ноябре прошлого года автомобильный завод «Москвич» начал серийное производство кроссовера «Москвич 3» (локализованная версия JAC JS4), а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e» (JAC Sehol E40X).

В рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023 – 2024 годах производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Что касается объемов производства, планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

Фото: ZavodMoskvich / Telegram