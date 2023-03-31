Электрокроссовер Voyah Free получил новую версию в России

Российские дилеры Voyah в России начали прием заказов на новую версию премиального электрокроссовера с увеличенным запасом хода Voyah Free EVR Long Range. Стоимость новинки составляет 7 млн 790 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новая версия Long Range отличается увеличенной емкостью батареи в 39 кВт-ч. Бензиновая генераторная установка, расположенная под капотом, мощностью 80 кВт (108 л.с.), не связана с ведущими колесами, а работает только для подзарядки аккумулятора. Суммарный запас хода Voyah Free EVR Long Range составит 800 км автономного пробега по циклу WLTP.

В движение Voyah Free EVR Long Range приводится двумя электродвигателями с пиковой мощностью 489 л.с., крутящим моментом в 720 Нм. Разгон до 100 км/ч достигается за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Версия Voyah Free EVR Long Range оснащается разъемами GB/T медленной и быстрой зарядки. Время заряда электрокроссовера постоянным током через разъем GB/T, от 20% до 80% заряда составит 30 минут. Время заряда переменным током через разъем GB/T AC, мощностью 7 кВт, от 20% до 100% составит 4,5 часа.

Все электрокроссоверы Voyah Free EVR Long Range получили систему полного привода и пневмоподвеску. В оснащение модели входят инновационный мульти-экран передней панели, аудиосистема эксклюзивного качества с высочайшей точностью звукопередачи, панорамная крыша с солнцезащитной шторкой и атмосферная подсветка салона с 64 вариантами цветов на выбор. Передние сидения Voyah Free оборудованы функцией массажа и вентиляции, а также электрической регулировкой по 12 параметрам с функцией памяти.

Напомним, китайский суббренд премиальных электромобилей Voyah, принадлежащий автоконцерну Dongfeng, официально вышел на российский рынок в декабре прошлого года. Первым поступил в продажу кроссовер Voyah Free в чисто электрической и гибридной версиях, а в феврале 2023-го у российских дилеров появился подключаемый гибридный минивэн премиум-класса Voyah Dream, который в сентябре должен получить также электрическую модификацию. Кроме того, к началу лета модельный ряд пополнит седан S-класса Voyah Zhuiguang, который, вероятно, в нашей стране получит другое название. Таким образом, на российском рынке будут представлены все три модели, которые присутствуют на сегодняшний день в линейке Voyah.

По итогам 2023-го компания «Моторинвест» планирует реализовать в России 5 тыс. автомобилей Voyah. Дилерская сеть марки Voyah уже включает 19 автосалонов в крупных городах России.

Фото: Voyah