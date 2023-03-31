Минпромторг частично возобновил госпрограмму льготного автокредитования

Минпромторг РФ возобновляет программу льготного автокредитования, которая продолжит действовать для групп граждан, наиболее остро нуждающихся в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в Специальной военной операции, а также членов их семей.

Согласно условиям программы, субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. По льготным автокредитам доступны все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью до 2 млн рублей. Скидка на все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, для всех категорий заемщиков составляет 25% от стоимости автомобиля, но не более 625 тыс. рублей.

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