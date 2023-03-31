АВТОВАЗ уйдет в досрочный корпоративный отпуск из-за срыва поставок комплектующих

Бесперебойное производство полнокомплектных автомобилей LADA с середины мая станет невозможным из-за того, что ряд поставщиков комплектующих, по которым пока нет замены, уведомили АВТОВАЗ о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договоренности на сохранение поставок в 2023 году. В связи с этим корпоративный отпуск для работников предприятия, который был запланирован на три недели с 24 июля, будет перенесен на период с 29 мая по 19 июня. Как отмечается в сообщении АВТОВАЗа, это решение позволит компании выиграть время и заменить поставщиков комплектующих, что обеспечит более ритмичную работу во второй половине 2023 года.

Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе АВТОВАЗа, во время корпоративного отпуска, запланированного на начало лета, предприятие завершит валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в России или поставляются новыми партнерами из дружественных стран в рамках поэтапного плана импортозамещения. В настоящее время указанные компоненты проходят испытания, которые планируется завершить до конца единого корпоративного отпуска. Также за время до конца отпуска планируется сформировать дополнительные запасы компонентов для обеспечения стабильной работы конвейеров в течение второго полугодия, когда АВТОВАЗ планирует ощутимо нарастить объемы выпуска продукции.

По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, три недели отпуска в начале лета не повлияют на доступность автомобилей в дилерской сети, однако обеспечат формирование дополнительного задела компонентов для выполнения задачи по выпуску в 2023 году более 400 тыс. автомобилей.

АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке – в феврале было продано 21558 легковых автомобилей LADA (+13,6%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. По итогам первых двух месяцев 2023 года продукция АВТОВАЗа разошлась в количестве 39193 машин, что на 11,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в марте 2023-го АВТОВАЗ начал серийный выпуск автомобилей LADA Vesta NG на производственной площадке в Тольятти. Ранее производство этой модели было организовано на предприятии «ЛАДА Ижевск», однако согласно индустриальной стратегии АВТОВАЗа, принятой в августе 2022 года, был осуществлен перенос выпуска LADA Vesta на тольяттинскую площадку с целью обеспечения загрузки мощностей АВТОВАЗа и обеспечения темпа производства модели, достаточного для удовлетворения спроса. Кроме того, осенью планируется возобновить производство универсалов и фургонов LADA Largus.

Вместе с тем АВТОВАЗ продолжает разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO, которое будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-версия. Производство новинки должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta. Также АВТОВАЗ рассматривает возможность разработки нового полноприводного кроссовера LADA – решение о запуске такой модели будет приниматься Советом директоров компании в 2023 году.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ