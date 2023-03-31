Бренд OMODA до конца 2023 года будет представлен на 25 рынках мира | АВТОСТАТ

Бренд OMODA до конца 2023 года будет представлен на 25 рынках мира

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OMODA C5 1

Бренд OMODA продолжает расширять глобальную экспансию и до конца 2023 года намерен выйти на 25 новых рынков. Первым экспортным рынком для OMODA стала Россия, где с момента старта продаж кроссовера C5 в октябре прошлого года было реализовано более 7 тыс. этих автомобилей, согласно данным производителя. Вскоре модельную линейку OMODA в нашей стране пополнит седан S5, а до конца 2023 года – модель на электрической тяге, сообщает пресс-служба OMODA.

Вслед за Россией компания расширила свое присутствие на рынке Мексики, а в марте 2023 года список экспортных стран пополнили Индонезия, Австралия и Турция. Для потребителей разных рынков продукция OMODA не будет отличаться ни позиционированием, ни дизайном.

Как заявил международный бренд-директор OMODA Чжоу Сюань, в рамках глобальной стратегии OMODA до конца 2023 года бренд будет представлен на 25 мировых рынках.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: экспорткитайские автомобилиomoda

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