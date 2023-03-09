В России появился минивэн Nissan Serena по цене от 2 млн рублей

Российские дилеры выставили на продажу минивэны Nissan Serena нового поколения с правым расположением руля. Стоимость модели составляет от 2 миллионов до 2,4 млн рублей, в зависимости от комплектации, пишет «Газета.Ru».

Напомним, минивэн Nissan Serena шестого поколения был представлен в ноябре 2022 года. Длина модели составляет 4690 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1870 мм, а колесная база равна 2870 мм. В салоне на трех рядах сидений могут разместиться до восьми человек, включая водителя. Вместо сплошного дивана второго ряда покупатель может заказать два раздельных кресла.

Автомобили оборудованы бензиновым турбомотором объемом 2 л мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с вариатором. Модель также можно купить с гибридным силовым агрегатом. В список оснащения Nissan Serena входят электропривод и подогрев боковых зеркал, датчики парковки, мультируль, медиасистема, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, литые диски.

Фото: Nissan