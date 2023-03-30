Электрокроссовер Tesla Model Y в феврале 2023 года стал бестселлером в Европе

Электрический кроссовер Tesla Model Y по итогам февраля 2023 года стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, высокий спрос на эту модель отчасти вызвал двукратное падение продаж Model 3, несмотря на 33-процентный рост рынка электромобилей в целом.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в феврале стал электрокроссовер Tesla Model Y с показателем 18 446 реализованных машин (рост в 2,7 раза). Второе место занял Dacia Sandero, чьи продажи увеличились на 40% до 18 431 единицы. Третий результат показал Peugeot 208 – реализация этой модели составила 16 180 автомобилей (+10%). Далее идет кроссовер Volkswagen T-Roc, на котором остановили свой выбор 15 760 европейских покупателей (+68%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Opel/Vauxhall Corsa, разошедшийся тиражом в 15 120 экземпляров (+29%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Toyota Yaris Cross (14 772 шт., +54%), Dacia Duster (14 038 шт., +33%), Fiat 500 (13 542 шт., +35%), Volkswagen Golf (13 399 шт., -11%) и Skoda Octavia (12 296 шт., +14%).

Фото: Tesla