Бывшее СП с Iveco продолжит выпуск грузовиков с китайским JAC

Бывшее совместное предприятие «Ивеко-АМТ», из состава акционеров которого итальянская компания Iveco вышла в августе 2022 года, продолжит работу с новым партнером. Им станет китайский автопроизводитель JAC Motors, благодаря сотрудничеству с которым завод «АМТ N.V.» в Миассе Челябинской области разрабатывает и в ближайшее время представит на рынок новый модельный ряд автомобильной техники, сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается, в отличие от традиционного полноприводного модельного ряда, который выпускался предприятием ранее, новый модельный ряд будет включать в себя как полноприводную, так и неполноприводную коммерческую технику с полной массой от 12 до 90 тонн, с колесными формулами 4х2,4х4,6х2,6х4,6х6,8х4,8х8,10х10 и базовой линейкой двигателей мощностью от 480 до 550 л.с.

Таким образом, компания «АМТ N.V.» продолжает поддерживать традиционное направление – производство специальных грузовых автомобилей, предназначенных для различных нефтегазовых, лесных, строительных, добывающих технологий. Кроме того, дополняет свой модельный ряд неполноприводной техникой для магистральных перевозок и городского хозяйства, с учетом потребностей заказчиков, будь то крупные международные компании или частные лица.

Производство автомобилей «АМТ N.V.» ведется по полному циклу и включает разработку конструкторской документации с учетом требований заказчиков, изготовление шасси, начиная с рамы, сварку и окраску кабин и надстроек. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 5 тыс. автомобилей в год. Система качества, принятая на заводе, подтверждена сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к разработке, производству, поставке транспортных средств, техническому обслуживанию в рамках гарантийных сроков, продаже комплектующих и запчастей для транспортных средств.

Напомним, модельный ряд «Ивеко-АМТ» включал более 400 различных модификаций внедорожных автомобилей Iveco Trakker, среднетоннажных Eurocargo и магистральных тягачей Stralis. Одним из основных направлений деятельности предприятия являлось производство автомобилей, работающих на сжатом природном газе (метане), которые с 2014 года стали доступны для заказа.

Фото: «АМТ N.V.»