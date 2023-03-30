Российские заводы Antolin проданы компании «Дельта»

Испанская группа Grupo Antolin продала два своих российских завода по выпуску автомобильных компонентов под Петербургом и в Нижнем Новгороде лизинговой компании «Дельта» из Красноярска.

Как рассказала изданию «Деловой Петербург» председатель совета директоров ЛК «Дельта» Анна Сторожева, сделка была осуществлена на рыночных условиях и не предполагает права обратного выкупа испанской стороной. Оба предприятия сейчас работают и в еженедельном режиме осуществляют отгрузку своей продукции. Раскрывать основных заказчиков в компании не стали, отметив, что это как российские, так и зарубежные автопроизводители.

По оценке Анны Сторожевой, объемы производства предприятий в 2023 году будут сопоставимы с предыдущим. «Это обусловлено, в первую очередь, аккуратными прогнозами отрасли по выпуску автомобилей, при этом мы готовы как технически производить и больше уже в этом году: для этого имеется достаточное количество сырья, субкомпонентов, производственные мощности также позволяют это делать», – заявила она.

Новый владелец сохранил все рабочие места и команду менеджмента в полном объеме. В ближайшее время заводы будут переименованы, а на предприятии в Ленобласти будет назначен новый гендиректор.

Напомним, к строительству своего завода по производству компонентов для внутренней отделки автомобилей во Всеволожском районе Ленинградской области компания Grupo Antolin приступила в октябре 2010 года. Объем инвестиций в первую очередь производства составил порядка 14 млн евро. И уже в марте 2011 года завод начал выпуск потолков и дверных панелей. Мощность первой очереди производства компонентов для отделки салона рассчитана на 5 тыс. автомобилей в день.

В 2013 году компания «Антолин автотехника Нижний Новгород» (СП нижегородской группы «Автотехника» и испанской Grupo Antolin) объявила о намерении инвестировать 300 млн рублей в производство автомобильных потолочных модулей и стеклоподъемников в Нижнем Новгороде. Производство автокомпонентов разместилось на территории одного из цехов завода крупнопанельного домостроения. В 2014 году начали работать первая и вторая производственные линии, выпускающие модули потолка салона автомобиля, а в 2015 году – третья – производство стеклоподъемников.

Фото: Сергей Ермохин

