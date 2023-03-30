OMODA стала самой популярной по продажам в кредит среди иномарок

Китайский бренд OMODA стал лидером по продажам в кредит среди иномарок, свидетельствуют данные ВТБ. Так, с момента выхода на рынок в конце прошлого года более 1 тыс. клиентов банка получили средства на покупку кроссовера OMODA C5, а общий объем сделок превышает 1,5 млрд рублей. Сегодня OMODA – вторая по популярности марка среди автозаемщиков ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Наибольшим спросом кроссоверы OMODA C5 пользуются у жителей Москвы: в структуре выдач банка на столичный регион сейчас приходится около 20%. На втором месте в объеме кредитных продаж модели – Санкт-Петербург (17%). В ТОП-5 также входят Пермь (5%), Нижний Новгород (4,5%) и Краснодар (4%). Средний размер автокредита на кроссовер OMODA C5 составляет 1,4 млн рублей.

Напомним, в настоящий момент модельный ряд OMODA представлен на российском рынке кроссовером OMODA C5. Автомобиль доступен для заказа как с передним, так и полным приводом, а также с двумя типами силовых агрегатов. В частности, турбированным 147-сильным мотором объемом 1,5 литра, сопряженным с бесступенчатой коробкой передач, а также 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л.с. в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением.

Кроме того, в ближайшее время российскую линейку OMODA пополнит новый седан S5. А в 2024 году у дилеров ожидаются два новых кроссовера – компактный OMODA 3 и флагманский OMODA 7.

Фото: OMODA