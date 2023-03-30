В Россию приехал китайский Skoda Rapid за 2,3 млн рублей | АВТОСТАТ

В Россию приехал китайский Skoda Rapid за 2,3 млн рублей

0

1

Один из дилеров привез в Россию лифтбеки Skoda Rapid из Китая. Стоимость модели составляет 2 млн 299 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом».

Стоит отметить, что китайские Skoda Rapid немного отличаются от тех, что производились в России: у них иные бамперы, светотехника (без диодных ходовых огней), решетка радиатора и даже капот с передними крыльями. Внутри автомобили из КНР выделяются ЖК-монитором, вмонтированным ниже дефлекторов печки и щитком с аналоговыми приборами и окошком трип-компьютера.

2

Напомним, ранее лифтбек Skoda Rapid выпускался для российского рынка на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге. В марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Skoda в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла. Между тем, в июле 2022 года компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде и ушла с производственной площадки на ГАЗе. Что касается завода в Калуге, по неофициальным данным, ведутся переговоры о его продаже, а наиболее вероятным покупателем называется дилерский холдинг «Авилон».

Фото: www.autohome.com.cn

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыимпортпараллельный импортskodaskoda rapid

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

  • Результаты конкурса

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно