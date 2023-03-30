В Россию приехал китайский Skoda Rapid за 2,3 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию лифтбеки Skoda Rapid из Китая. Стоимость модели составляет 2 млн 299 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом».
Стоит отметить, что китайские Skoda Rapid немного отличаются от тех, что производились в России: у них иные бамперы, светотехника (без диодных ходовых огней), решетка радиатора и даже капот с передними крыльями. Внутри автомобили из КНР выделяются ЖК-монитором, вмонтированным ниже дефлекторов печки и щитком с аналоговыми приборами и окошком трип-компьютера.
Напомним, ранее лифтбек Skoda Rapid выпускался для российского рынка на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге. В марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Skoda в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла. Между тем, в июле 2022 года компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде и ушла с производственной площадки на ГАЗе. Что касается завода в Калуге, по неофициальным данным, ведутся переговоры о его продаже, а наиболее вероятным покупателем называется дилерский холдинг «Авилон».
Фото: www.autohome.com.cn