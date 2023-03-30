В Россию приехал китайский Skoda Rapid за 2,3 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию лифтбеки Skoda Rapid из Китая. Стоимость модели составляет 2 млн 299 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом».

Стоит отметить, что китайские Skoda Rapid немного отличаются от тех, что производились в России: у них иные бамперы, светотехника (без диодных ходовых огней), решетка радиатора и даже капот с передними крыльями. Внутри автомобили из КНР выделяются ЖК-монитором, вмонтированным ниже дефлекторов печки и щитком с аналоговыми приборами и окошком трип-компьютера.