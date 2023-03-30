Автозавод «Дервейс» нашел покупателя

Имущество закрытого в 2019 году автозавода «Дервейс» в Черкесске продано на торгах за 598,2 млн рублей. Победителем торгов стала компания «Дороги», основной вид деятельности которой – эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей, сообщает «РБК».

Напомним, автомобильная компания «Дервейс» была организована в октябре 2002 года как автомобильное подразделение многопрофильной корпорации. В 2004 году на черкесском заводе началась крупноузловая сборка внедорожника Cowboy, построенного на шасси румынского автомобиля Aro. Однако его устаревшая конструкция, кризисное положение самой компании Aro, а также низкий спрос на эту модель вынудили «Дервейс» переориентироваться на продукцию китайского автопроизводителя Dadi. В результате в 2005 году на черкесском предприятии было освоено производство нескольких моделей этой марки, которые, правда, вышли на рынок под брендом Derways. Сборка внедорожников Derways Shuttle и Aurora, а также пикапа Derways Plutus продолжалась до июля 2008 года.

В рамках соглашения с китайской компанией Lifan в августе 2007 года на «Дервейсе» стартовала крупноузловая сборка автомобилей Lifan Breez. В сентябре 2009 года черкесский завод запустил полномасштабное производство этой модели. С запуском новых сварочных и окрасочных мощностей «Дервейс» стал расширять свой брендовый портфель и модельный ряд. В разные годы на черкесском предприятии также выпускались автомобили таких марок, как Geely, Great Wall, Haima, Luxgen, Brilliance, JAC, Hawtai и Chery. Стоит отметить, что в 2013 году на «Дервейсе» прошла модернизация производственных мощностей, в результате которой производительность завода была увеличена до порядка 130 тыс. автомобилей в год.

В декабре 2018 года в отношении руководства компании «Дервейс» было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В связи с этим производство на черкесском предприятии было прекращено, а в феврале 2020-го завод был официально признан банкротом. В 2021 году его пытались продать за 1,5 млрд рублей.

Фото: «Дервейс»