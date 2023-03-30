Выпуск легковых автомобилей в феврале 2023 года снизился на 70% | АВТОСТАТ

Выпуск легковых автомобилей в феврале 2023 года снизился на 70%

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LADA Niva Legend conveyor 2023

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По данным Росстата, за два первых месяца 2023 года с российских конвейеров сошло 53,9 тыс. легковых автомобилей, что на 73,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в феврале было выпущено 32,6 тыс. машин – это на 69,9% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что АВТОВАЗ возобновил сборку внедорожника LADA NIVA Legend в специальных версиях Urban и [BLACK].

Производство грузовых автомобилей в январе-феврале составило 26,1 тыс. единиц, что на 70,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В последнем зимнем месяце с российских конвейеров сошло 20,3 тыс. грузовиков – это на 28,1% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ начал производство грузовых автомобилей поколения К5 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран.

Фото: АВТОВАЗ

 

 

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипроизводствогрузовые автомобилироссийский автопром

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