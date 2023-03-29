Кроссовер Chevrolet Trax стал доступен в России

На российском авторынке стал доступен новый кроссовер Chevrolet Trax, который официально в нашей стране не представлен. Автомобиль 2022 года выпуска с пробегом 4200 км предлагается за 1,7 млн рублей, пишет «Российская газета».

Стоимость машины 2020 года, на одометре которого значится 21 тыс. км пробега, оценен в 1 млн 350 тыс. рублей, а машину, проехавшую более 26 тыс. км, можно купить примерно на 140 тысяч дешевле. Под капотом Chevrolet Trax установлен 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 140 л.с. который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода.