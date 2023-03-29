Кроссовер Chevrolet Trax стал доступен в России

На российском авторынке стал доступен новый кроссовер Chevrolet Trax, который официально в нашей стране не представлен. Автомобиль 2022 года выпуска с пробегом 4200 км предлагается за 1,7 млн рублей, пишет «Российская газета».
Стоимость машины 2020 года, на одометре которого значится 21 тыс. км пробега, оценен в 1 млн 350 тыс. рублей, а машину, проехавшую более 26 тыс. км, можно купить примерно на 140 тысяч дешевле. Под капотом Chevrolet Trax установлен 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 140 л.с. который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Компактный кроссовер Chevrolet Trax базируется на платформе Gamma II, разработанной в Южной Корее. Эта же «тележка» лежит в основе модели Opel Mokka, но Chevrolet отличается настройками подвески, системы стабилизации, электроусилителя рулевого управления. Длина автомобиля составляет 4248 мм, ширина – 1766 мм, высота – 1674 мм. Размер колесной базы равен 2555 мм. Заявленный автопроизводителем клиренс – 168 мм.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился новый кроссовер Chevrolet Captiva второго поколения, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 1 млн 920 тыс. рублей до 2,4 млн рублей, в зависимости от количества дополнительны опций. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель, который развивает мощность 147 л.с. и 250 Нм крутящего момента.
Фото: Chevrolet