Выпуск автомобилей LADA на бывшем заводе Nissan в Петербурге начнется во втором квартале 2023 года

АВТОВАЗ готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года. Это будут новые модели под брендом LADA в сегментах С и D, включая кроссоверы и седаны, сообщает пресс-служба автопроизводителя. По неофициальным данным, одной из них станет локализованный среднеразмерный кроссовер FAW Bestune T77.

Напомним, в феврале 2023 года АВТОВАЗ приобрел 99-процентную долю в уставном капитале «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» по цене 1 евро. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны правительства РФ. В настоящее время осуществляется оформление документов и получение необходимых согласований для переименования производственной площадки в «LADA – Санкт-Петербург».

Как сообщал ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, компания ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами, которые находятся на финальной стадии, и, возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. По итогам 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает выпустить на площадке в Санкт-Петербурге до 10 тыс. автомобилей LADA, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. В 2025 – 2027 годах производство на предприятии может составить до 50 – 70 тыс. машин в год при наличии позитивного тренда на рынке.

Фото: АВТОВАЗ