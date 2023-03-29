В России появился электрокроссовер Xpeng G9

Российские дилеры начали продажи нового электрокроссовера Xpeng G9, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели варьируется от 4,7 млн до 7,1 млн рублей, в зависимости от дилера.

Как пишет «Газета.Ru», электрический кроссовер Xpeng G9 был представлен в Китае в прошлом году. Длина автомобиля составляет 4891 мм, ширина – 1937 мм, а высота – 1680 мм.

Заднеприводная версия G9 оснащена электромотором мощностью 308 л.с. Запас хода составляет 570 км. Полноприводная модификация приводится в движение двухмоторной силовой установкой мощностью 543 л.с. Такой электрокроссовер способен проехать на одной зарядке аккумулятора до 650 км.

Электрокар оснащен цифровой приборной панелью с двумя объединенными 15-дюймовыми дисплеями на центральной консоли, а также аудиосистемой с 28 динамиками.

В базовую комплектацию модели, помимо прочего, входят светодиодные фары, подушки безопасности водителя и пассажира, климат-контроль, медиасистема, функция предупреждения о сходе с полосы, парктроники, датчики давления в шинах и др.

Между тем, ранее российские дилеры начали поставлять из Китая седаны Xpeng P5 2023 года выпуска. Так, дилер из Москвы предлагает приобрести эту модель за 3,3 – 4,1 млн рублей. Другой продавец, находящийся во Владивостоке, продает такую машину за 3,5 млн рублей.

Фото: Xpeng