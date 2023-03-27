Дилеры привезли из Китая кроссовер Honda ZR-V

Российские дилеры привезли из Китая кроссоверы Honda ZR-V. Цены на модель варьируются от 4 млн 130 тыс. рублей до 4 млн 590 тыс. рублей в зависимости от года выпуска, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен турбированный бензиновый мотор объемом 1,5 л и мощностью 182 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

В основе Honda ZR-V лежит платформа Civic. Размер колесной базы равен 2655 мм, длина кузова – 4568 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1621 мм. Производством кроссовера для китайского рынка занимается СП GAC-Honda.

Панель приборов у ZR-V по концепции близка к Honda Civic: «парящий» дисплей мультимедиа, цифровая приборная панель под козырьком, дефлекторы во всю ширину панели и блок управления климат-системой с тремя «шайбами». Центральный тоннель же был изменен, получив мягкие «подушки» по сторонам рычага трансмиссии, клавиши «ручника», Auto Hold и систем помощи за ним, а также порты USB, разнесенные по бокам.