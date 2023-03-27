Дилеры привезли из Китая кроссовер Honda ZR-V

Российские дилеры привезли из Китая кроссоверы Honda ZR-V. Цены на модель варьируются от 4 млн 130 тыс. рублей до 4 млн 590 тыс. рублей в зависимости от года выпуска, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен турбированный бензиновый мотор объемом 1,5 л и мощностью 182 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.
В основе Honda ZR-V лежит платформа Civic. Размер колесной базы равен 2655 мм, длина кузова – 4568 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1621 мм. Производством кроссовера для китайского рынка занимается СП GAC-Honda.
Панель приборов у ZR-V по концепции близка к Honda Civic: «парящий» дисплей мультимедиа, цифровая приборная панель под козырьком, дефлекторы во всю ширину панели и блок управления климат-системой с тремя «шайбами». Центральный тоннель же был изменен, получив мягкие «подушки» по сторонам рычага трансмиссии, клавиши «ручника», Auto Hold и систем помощи за ним, а также порты USB, разнесенные по бокам.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился Honda Civic, который официально в нашей стране не представлен. В продаже есть машины как в кузове седан, так и в хэтчбек, а цены составляют от 2 млн 250 тыс. рублей до 2,4 млн рублей.
Напомним, компания Honda прекратила официальные поставки своей продукции в Россию в марте прошлого года в связи с разрывом логистических цепочек. При этом решение об уходе марки с российского авторынка и прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года марка приняла еще в конце 2020-го. Как заявлялось, данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda.
Фото: autohome.com.cn