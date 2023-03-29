В России появился гибридный кроссовер Toyota Crown Kluger

Российские дилеры начали продажи кроссовера Toyota Crown Kluger, который официально в нашей стране не представлен. За модель прошлого года выпуска дилер из Благовещенска запросил 5,1 млн рублей. Приобрести кроссовер 2023 года можно у продавца из Находки за 5,75 млн рублей, пишет портал Motor.ru.

Стоит отметить, что к культовому японскому седану Toyota Crown новый кроссовер не имеет никакого отношения – это знакомый российским автомобилистам Highlander, который выпускается специально для китайского рынка под другим названием. Для полноприводного Crown Kluger доступна гибридная силовая установка, состоящая из 2,5-литровой атмосферной «четверки» и электромотора. Суммарная отдача системы составляет 249 л.с.

В оснащение кроссовера, помимо прочего, входят панорамная крыша, цифровая приборная панель, мультимедийная система с тачскрином, а также кожаный салон, электрические регулировки водительского кресла и трехзонный климат-контроль.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Toyota начали продажи электрического кроссовера Toyota bZ4X, который официально в нашей стране не представлен. Цены на новинку варьируются от 4 млн 600 тыс. рублей до 5 млн 850 тыс. рублей.

Напомним, в сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В настоящее время Минпромторг прорабатывает вопрос передачи этого предприятия в пользу подведомственного ФГУП «НАМИ». Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» была оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Фото: Toyota