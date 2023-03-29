Компания Kia представила флагманский электрокроссовер EV9, который будет предложен в трех модификациях. Новинка станет доступна для заказа в Южной Корее уже во втором квартале, а продажи начнутся во второй половине года. Однако главным рынком для Kia EV9 станет Северная Америка. Цены еще не объявлены, но предварительно модель будет стоить в США от 56 тыс. долларов, пишет издание «Авторвею».

Базовая модификация Kia EV9 RWD Standard имеет задний привод с одним электромотором (218 л.с., 350 Нм) и тяговую батарею емкостью 76,1 кВт-ч. Расчетное время разгона до «сотни» – 8,2 сек. Версия RWD Long Range имеет аккумулятор на 99,8 кВт-ч, и она самая дальнобойная в семействе: 541 км на одной зарядке по циклу WLTP. Причем ради этого показателя даже снижена мощность электромотора до 204 л.с. (крутящий момент – те же 350 Нм), а время разгона до 100 км/ч выросло до 9,4 сек. На вершине гаммы находится полноприводный кроссовер Kia EV9 AWD, у которого два электромотора в сумме выдают 385 л.с. и 600 Нм, позволяя набрать 100 км/ч за 6 сек. Для такого электромобиля будет доступна платная опция: режим Boost может кратковременно поднять крутящий момент до 700 Нм, сократив время набора «сотни» до 5,3 сек. Все полноприводные версии имеют аккумулятор емкостью 99,8 кВт-ч.