Rolls-Royce показал прощальную версию купе Wraith

Компания Rolls-Royce показала прощальную версию купе Wraith – исполнение Black Badge Black Arrow. Новинка будет выпущена тиражом в 12 экземпляров и станет последней моделью Rolls-Royce с двигателем V12.
Как пишет газета «Коммерсант», Rolls-Royce Black Badge Wraith Black Arrow получил градиентную окраску Bespoke, в которой цвет Celebration Silver переходит в оттенок Black Diamond, а кроме того, машина покрыта слоем лака Crystal. Автомобиль отличается ярко-желтыми элементами и углепластиковой статуэткой «Дух экстаза».
Салон отделан инновационной кожей Club Leather в черно-желтой гамме с контрастной прострочкой. Декоративные элементы на передней панели сделаны из алюминия, а кроме того, для декора использовано черное дерево с открытыми порами.
Купе получило фирменное «звездное небо», которое включает в себя 2117 волоконно-оптических «звезд» – это самое большое количество «звезд» за всю историю моделей Rolls-Royce. Отделка потолка имитирует Млечный Путь и созвездия именно такими, какими они должны были появиться над озером Бонневиль в штате Юта 16 сентября 1938 года.
На крышке 630-сильного 6,5-литрового двигателя появилась табличка, изготовленная из цельного куска полированного металла, с монограммой V12 ярко-желтого цвета и надписью «Final Coupe Collection» черного цвета.
Автомобиль своим оформлением отсылает к 1938 году, когда капитан Джордж Эйстон установил мировой рекорд наземной скорости 575,335 км/ч на Thunderbolt – семитонном восьмиколесном автомобиле, оснащенном двумя авиадвигателями Rolls-Royce V12 R Series.
Фото: Rolls-Royce