Rolls-Royce показал прощальную версию купе Wraith

Компания Rolls-Royce показала прощальную версию купе Wraith – исполнение Black Badge Black Arrow. Новинка будет выпущена тиражом в 12 экземпляров и станет последней моделью Rolls-Royce с двигателем V12.

Как пишет газета «Коммерсант», Rolls-Royce Black Badge Wraith Black Arrow получил градиентную окраску Bespoke, в которой цвет Celebration Silver переходит в оттенок Black Diamond, а кроме того, машина покрыта слоем лака Crystal. Автомобиль отличается ярко-желтыми элементами и углепластиковой статуэткой «Дух экстаза».

Салон отделан инновационной кожей Club Leather в черно-желтой гамме с контрастной прострочкой. Декоративные элементы на передней панели сделаны из алюминия, а кроме того, для декора использовано черное дерево с открытыми порами.