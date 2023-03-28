Renault представила новый кроссовер Espace

Компания Renault представила новое, пятое по счету поколение модели Espace, продажи которой стартуют на европейском рынке весной 2023 года.
Как пишет портал Autonews.ru, дизайн автомобиля продолжил начатую прошлым поколением эволюцию от минивэна к кроссоверу. При этом новинка сохранила трехрядную компановку салона и вмещает до семи пассажиров.
В отличие от предшественника, новый Espace стал короче и ниже, но, как уверяет производитель, салон стал просторнее. Отчасти этого удалось добиться за счет сокращения объема багажника всего до 159 л при полностью разложенных сиденьях трех рядов.
Новый Renault Espace создан на платформе CMF D/C, которую делит в том числе с кроссоверами Nissan и Mitsubishi. В отличие от последних, Espace так и не получил полного привода, сохранив передние ведущие колеса.
Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, которая совмещает трехцилиндровый бензиновый турбодвигатель объемом 1,2 л мощностью 131 л.с., а также два электромотора: тяговый и стартер-генератор. Суммарная мощность силовой установки составляет 199 л.с., при этом комбинированный расход топлива укладывается в 4,7 л на 100 км. До 100 км/ч новый Renault Espace разгоняется за 8,8 сек., его максимальная скорость достигает 175 км/ч.
Напомним, в мае 2022 года компания Renault объявила об уходе с российского рынка и передаче своих активов в нашей стране в государственную собственность. В результате сделок 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, а 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Также АВТОВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.
Фото: Renault