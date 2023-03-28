Renault представила новый кроссовер Espace

Компания Renault представила новое, пятое по счету поколение модели Espace, продажи которой стартуют на европейском рынке весной 2023 года.

Как пишет портал Autonews.ru, дизайн автомобиля продолжил начатую прошлым поколением эволюцию от минивэна к кроссоверу. При этом новинка сохранила трехрядную компановку салона и вмещает до семи пассажиров.

В отличие от предшественника, новый Espace стал короче и ниже, но, как уверяет производитель, салон стал просторнее. Отчасти этого удалось добиться за счет сокращения объема багажника всего до 159 л при полностью разложенных сиденьях трех рядов.

Новый Renault Espace создан на платформе CMF D/C, которую делит в том числе с кроссоверами Nissan и Mitsubishi. В отличие от последних, Espace так и не получил полного привода, сохранив передние ведущие колеса.