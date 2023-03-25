В России появился кроссовер Volkswagen Tacqua за 2,6 млн рублей

Один из дилеров Volkswagen привез в Россию кроссоверы Tacqua из Китая. Стоимость модели составляет 2,6 млн рублей, пишет «Российская газета».

В моторную гамму Volkswagen Tacqua входят бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1,5 литра мощностью 113 л.с. и «турбочетверка» 1,4 TSI с отдачей в 150 л.с. Российским покупателям предлагаются автомобили с 1,5-литровым двигателем, который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.

Напомним, представленный в 2019 году Volkswagen Tacqua – это перелицованная версия компактного кроссовера T-Cross, чуть уступающая ему по габаритам. Производство модели налажено на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился седан Volkswagen Santana, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет 2 млн 450 тыс. рублей. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с.

Фото: Volkswagen