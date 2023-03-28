Каждый третий легковой автомобиль в российском автопарке - отечественного происхождения

На фоне активного ввоза в Россию иномарок различного происхождения эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, а сколько и каких автомобилей у нас сегодня в легковом автопарке страны. По данным агентства, на 1 января 2023 года в РФ насчитывалось около 45 млн 391,6 тысячи легковых автомобилей. Из них примерно треть (33,6% или 15,2 млн. шт.) - отечественного происхождения.

На втором месте по объему парка - японские автомобили, их количество на начало года было 10,6 млн экземпляров (23,4% от общей численности российского автопарка). Далее в нашем рейтинге - автомобили из Южной Кореи (6,1 млн. шт. или 13,4%). В ТОП-5 по объему парка вошли также автомобили из Германии (4,7 млн. шт.) и США (3,2 млн. шт.).

Здесь стоит отметить еще французские и чешские автомобили, численность которых на российских дорогах превышает 1 млн единиц (2,7 млн и 1,1 млн соответственно). Ближе всех к миллионному рубежу по численности среди оставшихся находятся автомобили китайских брендов - они в нашем рейтинге на восьмой позиции с результатом 909,6 тыс. единиц.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ