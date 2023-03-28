Новый кроссовер EXEED RX появится в России летом 2023 года

Серийная версия концепта EXEED AtlantiX появится на российском рынке под названием RX и станет четвертой моделью в линейке EXEED в нашей стране. В продажу новинка поступит летом 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. На старте продаж EXEED RX будет доступен в двух комплектациях, цены будут объявлены позже.

Автомобиль оснащается 2-литровым двигателем мощностью 249 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода. Впервые на этой модели будут доступны 7 режимов вождения, включающие в себя как традиционные Eco, Normal, Sport, так и дополнительные для специфических дорожных условий: Снег, Грязь, Песок и 4x4.

Новый ЕXEED RX отличает безрамочный дизайн решетки радиатора, а также конструкция сдвижной крыши в стиле кабины истребителя. В сочетании с задним спойлером и фонарями это решение визуально увеличивает ширину автомобиля и придает эффект низкой посадки, подчеркивая его узнаваемую внешность. Колесная база составляет 2815 мм, что позволяет EXEED RX обеспечить лучшие показатели по простору салона в своем классе.

Интерьер ЕXEED RX получил 24,6-дюймовый изогнутый экран, D-образное многофункциональное рулевое колесо, электронный переключатель передач и физические кнопки с огранкой в стиле алмаза. Аудиосистема Sony с 14 динамиками создает объемное звучание в любой точке салона. В интерьере использованы сиденья с отделкой перфорированной кожей наппа, что создает комфорт каждому пассажиру.

Среди передовых технологий стоит отметить высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 8155 и новую подвеску CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов. Кроме того, впервые на EXEED RX появится новая концепция переключения передач с помощью подрулевого селектора, а управление ключевыми функциями осуществляется с помощью сенсорных кнопок, расположенных на руле. Система кругового обзора реализована в формате 540°, что позволяет увидеть не только состояние среды вокруг автомобиля, но и под ним. В дальней дороге водитель и пассажиры смогут оценить удобство новых кожаных сидений со множеством настроек, вентиляцией и сиденьем повышенной комфортности для пассажира спереди с массажем и оттоманкой. В оснащение ЕXEED RX также входит функция ионизации и ароматизации воздуха с возможностью выбора из трех ароматов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо купе-кроссовера RX, в 2023 году на российском рынке может появиться седан EXEED, подробности о котором пока не раскрываются. В перспективе линейку EXEED дополнят также гибридные модели и электрокары.

Фото: ЕXEED