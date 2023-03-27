Продажи иранских автомобилей SAIPA стартуют в России с июня 2023 года

Компания «Бест Моторс» занимается сертификацией автомобилей иранского бренда SAIPA и формированием дилерской сети в России.

Как сообщил в рамках пресс-конференции, организованной агентством «ТАСС», генеральный директор компании «Бест Моторс» Александр Степанов, первыми поступят в продажу хэтчбек Quik, а также седаны Saina и Shahin – основные модели иранского автопроизводителя SAIPA. В настоящее время в Россию должны поступить автомобили этих моделей для сертификационных испытаний, которые планируется завершить как минимум через три месяца.

Продажи автомобилей SAIPA на российском рынке планируется официально запустить с июня 2023 года, до этого срока компания «Бест Моторс» рассчитывает поставить в дилерскую сеть партию из 1000 автомобилей. По словам Александра Степанова, цены на модели SAIPA будут варьироваться от 1 миллиона до 1,7 млн рублей. Официальная гарантия должна составить 3 года или 100 тыс. км пробега.

В дальнейшем на российском рынке ожидаются кросс-хэтчбек SAIPA Atlas, а также новый кроссовер, который еще не представлен даже на иранском рынке. Кроме того, в Россию планируется поставлять пикапы SAIPA.

Договор о сорудничестве между компанией «Бест Моторс» и автопроизводителем SAIPA рассчитан на 3 года, согласно которому за этот период планируется реализовать в России 45 тыс. автомобилей иранской марки. При этом план продаж на первый год составляет 10 тыс. машин, а дилерская сеть должна составить 120 автосалонов.

Как рассказал Александр Степанов, стороны рассматривают локализацию производства автомобилей SAIPA в России. Как отмечается, SAIPA – автопроизводитель, который самостоятельно выпускает до 98% комплектущих для своих моделей, включая двигатели и трансмиссии (в том числе АКП), а также АБС и подушки безопасности.

Фото: SAIPA