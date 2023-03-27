Дилеры привезли в Россию электрокроссовер Toyota bZ4X

Российские дилеры Toyota начали продажи электрического кроссовера Toyota bZ4X, который официально в нашей стране не представлен. Цены на новинку варьируются от 4 млн 600 тыс. рублей до 5 млн 850 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

В базовой версии Toyota bZ4X имеет привод на переднюю ось и электромотор мощностью 204 л.с., полноприводная модификация электрического кроссовера выдает 218 л.с. Крутящий момент составляет 266 и 337 Нм соответственно.

Питает силовую установку аккумулятор емкостью 71,4 кВт-ч производства Panasonic, который на терминале быстрой зарядки до 80% можно зарядить за полчаса. У базового Toyota bZ4X запас хода по циклу WLTP составляет 559 км, второй мотор сокращает автономность до 540 км. Время разгона до 100 км/ч составляет 7,5 с. у одномоторной версии и 6,9 с. у двухмоторной.