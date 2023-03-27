Дилеры привезли в Россию электрокроссовер Toyota bZ4X

Российские дилеры Toyota начали продажи электрического кроссовера Toyota bZ4X, который официально в нашей стране не представлен. Цены на новинку варьируются от 4 млн 600 тыс. рублей до 5 млн 850 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
В базовой версии Toyota bZ4X имеет привод на переднюю ось и электромотор мощностью 204 л.с., полноприводная модификация электрического кроссовера выдает 218 л.с. Крутящий момент составляет 266 и 337 Нм соответственно.
Питает силовую установку аккумулятор емкостью 71,4 кВт-ч производства Panasonic, который на терминале быстрой зарядки до 80% можно зарядить за полчаса. У базового Toyota bZ4X запас хода по циклу WLTP составляет 559 км, второй мотор сокращает автономность до 540 км. Время разгона до 100 км/ч составляет 7,5 с. у одномоторной версии и 6,9 с. у двухмоторной.
Электрокроссовер Toyota bZ4X создан на специально разработанной для транспортных средств типа BEV платформе e-TNGA. По размерам модель сопоставима с кроссовером RAV4: длина составляет 4690 мм, ширина – 1860 мм, высота по плавнику антенны – 1650 мм. Но благодаря растянутой колесной базе салон с почти ровным полом на заднем ряду по простору сопоставим с Camry.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи внедорожника Toyota Land Cruiser 78, который официально в нашей стране не представлен. Под капотом автомобиля установлен 4-литровый двигатель мощностью 228 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом.
Напомним, в сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В настоящее время Минпромторг прорабатывает вопрос передачи этого предприятия в пользу подведомственного ФГУП «НАМИ». Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» была оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.
Фото: Toyota