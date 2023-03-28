Hyundai Kona второго поколения получил электрическую версию

Как пишет портал Autonews.ru , внешних отличий Hyundai Kona Electric второго поколения от стандартной бензиновой модели практически нет, за исключением разве что люка зарядного разъема, размещенного спереди. При этом у Kona Electric есть система подогрева этого люка. Габариты новинки: 4355 мм в длину, 1825 мм в ширину и 1575 мм в высоту. Колесная база равна 2660 мм.

Силовая установка состоит из одного электромотора на передней оси, который имеет два варианта мощности – 156 и 218 л.с. Крутящий момент в обоих случаях составляет 255 Нм. Производитель также предлагает две батареи на выбор. В стандартной комплектации она имеет емкость 48,4 кВт-ч, в топовой версии емкость вырастает до 65,4 кВт-ч. Запас хода на одной зарядке варьируется от 342 до 490 км в зависимости от версии.

Напомним, что вторая генерация Hyundai Kona может комплектоваться как бензиновыми, так и гибридными силовыми установками. Полный привод предлагается только для кроссовера с 1,6-литровым турбомотором, все остальные версии исключительно переднеприводные.

Фото: Hyundai