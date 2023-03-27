Рассекречен флагманский электрокроссовер Chery eQ7

Китайская компания Chery выпустит на местном рынке новый электрический кроссовер eQ7. Спереди новинка выполнена в стилистике вседорожника Jetour Dasheng (марка Jetour принадлежит Chery). Задняя часть автомобиля напоминает Chery eQ5, который выпускается с 2020 года. Габариты Chery eQ7: 4675 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1660 мм в высоту. Колесная база – 2830 мм, пишет портал Autonews.ru.

Силовая установка Chery eQ7 будет состоять из одного электромотора на передней оси. Его мощность составляет 211 л.с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Снаряженная масса – 1850 кг. Информация по емкости батареи пока не раскрывается.

Фото: miit.gov.cn