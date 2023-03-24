Jetour представил в России кроссоверы Dashing и X90 Plus

Компания «Джетур Мотор Рус» в рамках прошедшей недавно в Москве дилерской конференции представила кроссоверы Jetour Dashing и X90 Plus.

Как заявил заместитель генерального директора Jetour Auto по международному маркетингу г-н Цзян Шэн, в 2023 году на российском рынке будет представлено четыре модели Jetour, и в следующем году продуктовая линейка продолжит совершенствоваться. При этом, по его словам, компания стремимся к локализации производства своих автомобилей в России.

Напомним, габариты кроссовера Jetour Dashing составляют 4590 х 1900 х 1685 мм при колесной базе 2720 мм. Бензиновые версии модели оснащается 1,6-литровым турбомотором, знакомым россиянам по EXEED TXL. На этой модели он дефорсирован до 186 л.с., хотя в Китае его отдача составляет 197 л.с. В связке с ним работает 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Привод передний, задняя подвеска независимая многорычажная.

Что касается кроссовера X90, его размеры составляют 4858 x 1925 x 1780 мм, колесная база равна 2850 мм. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 254 л.с., который работает в сочетании с «роботом» 7DCT и передним приводом. Модель имеет 5-, 6- или 7-местный салон.

Фото: Jetour