В России стартовали продажи Hyundai Celesta за 2,39 млн рублей | АВТОСТАТ

В России стартовали продажи Hyundai Celesta за 2,39 млн рублей

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На российском авторынке появилась модель Hyundai Celesta, которая выпускается на совместном предприятии Beijing Hyundai и за пределами Китая официально не продается. Новинка доступна в комплектации Eye-joy по цене 2 млн 390 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Российским покупателям предлагается Celesta в кузове универсал. Длина модели равна 4405 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1470 при колесной базе в 2650 мм.

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Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 123 л.с., который работает в сочетании с  автоматической коробкой передач и передним приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российских дилеров появился в продаже кроссовер Hyundai ix35 китайского производства. Модель предлагается в комплектации Prestige по цене 2 млн 550 тыс. рублей.

Фото: www.autohome.com.cn

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкиимпортпараллельный импортhyundai

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