В России стартовали продажи Hyundai Celesta за 2,39 млн рублей

На российском авторынке появилась модель Hyundai Celesta, которая выпускается на совместном предприятии Beijing Hyundai и за пределами Китая официально не продается. Новинка доступна в комплектации Eye-joy по цене 2 млн 390 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Российским покупателям предлагается Celesta в кузове универсал. Длина модели равна 4405 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1470 при колесной базе в 2650 мм.