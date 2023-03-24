В России стартовали продажи Hyundai Celesta за 2,39 млн рублей

На российском авторынке появилась модель Hyundai Celesta, которая выпускается на совместном предприятии Beijing Hyundai и за пределами Китая официально не продается. Новинка доступна в комплектации Eye-joy по цене 2 млн 390 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
Российским покупателям предлагается Celesta в кузове универсал. Длина модели равна 4405 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1470 при колесной базе в 2650 мм.
Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 123 л.с., который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и передним приводом.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российских дилеров появился в продаже кроссовер Hyundai ix35 китайского производства. Модель предлагается в комплектации Prestige по цене 2 млн 550 тыс. рублей.
Фото: www.autohome.com.cn