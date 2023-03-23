Калининградский завод «Автотор» может начать выпуск коммерческих автомобилей Foton. Об этом свидетельствуют фотографии китайских грузовиков в цехах предприятия, которые оказались в распоряжении портала «Китайские автомобили». Судя по всему, это электрические грузовики Foton iBlue EV с двигателем FTTB064 мощностью 87 л.с.

Между тем, в пресс-службе «Автотора» подтвердили, что в настоящее время завод прорабатывает несколько проектов по производству коммерческих автомобилей. Речь идет о сегменте малотоннажных и среднетоннажных грузовиков, не представленных на сегодняшний день на рынке локальной продукции. Однако уточнить, кто станет технологическим партнером предприятия, там отказались.

Модельный ряд Foton на российском рынке представлен среднетоннажными грузовиками серии S (S085 полной массой 8,5 тонны, S100 – 10 тонн, S120 – 12 тонн), а также тягачом Auman. Между тем, в 2021 году компания Foton покинула сегмент легковых автомобилей в России: вслед за пикапом Tunland с рынка ушел и внедорожник Sauvana, который, кстати, в 2018-2019 годах выпускался на мощностях «Автотора». Между тем, кабинами китайского автопроизводителя Foton комплектуются среднетоннажные грузовики «Валдай Next», серийное производство которых было налажено в 2021 году на мощностях Горьковского автозавода.

Напомним, калининградский завод «Автотор» уже начал тестовую сборку китайских грузовых автомобилей, сообщил недавно заместитель гендиректора «Автотора» Алексей Храмцовский, отвечающий на предприятии за «коммерческое» направление. По его словам, выпуск грузовиков налажен на той же производственной линии, где ранее велась сборка коммерческих автомобилей Hyundai HD. Официальный старт производства новых грузовиков намечен на второй квартал 2023 года, к этому сроку должна завершиться и их сертификация.

На «Автоторе» будут выпускать грузовики полной массой от 3,5 тонны до 12 тонн, то есть всю гамму мало- и среднетоннажных автомобилей. До конца года предприятие планирует собрать 5 тыс. грузовиков трех разных китайских марок. На легкие коммерческие автомобили придется до 30% в этом объеме, остальное – среднетоннажники. «Автотор» будет изготавливать только шасси, созданием полнокомплектных автомобилей (с кузовами или иными надстройками) будут заниматься дилеры и сторонние организации.

Как рассказал Алексей Храмцовский, «Автотор» заключил соглашение с тремя китайскими производителями коммерческой техники, названия которых должны быть объявлены уже в апреле. При этом уже известно, что ранее ни один из этих брендов с «Автотором» не сотрудничал. По словам Алексея Храмцовского, брендовых пересечений с легковым производством не будет, то есть это не Kaiyi, Dongfeng или BAIC, хотя две последние компании имеют обширные предложения по коммерческой технике тоже.

Отдельным, обособленным проектом на «Автоторе» значится сборка электрогрузовиков, тоже, разумеется, китайских. План по грузовым электромобилям на этот год – «тысячи штук».

Фото: «Китайские автомобили»