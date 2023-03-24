В России предложили возобновить госпрограмму утилизации автомобилей

Бизнес предложил возобновить государственную программу утилизации, в рамках которой можно будет получить скидку на покупку нового автомобиля. Такую инициативу в Минпромторг направила ассоциация НСРО «Руслом.ком», пишет газета «Известия».

«При сдаче в лицензированный пункт переработки вышедшего из эксплуатации транспортного средства предлагается предоставлять сертификат на скидку не менее 150 тыс. рублей на покупку нового отечественного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и 200-300 тыс. на электрокары российского производства», – рассказал директор ассоциации Виктор Ковшевный. Также, по его словам, на приобретение грузовиков (например, «КАМАЗы») предлагаемый размер дисконта – не менее 500 тыс. рублей, легких коммерческих автомобилей – от 200 тысяч.

Напомним, госпрограмма утилизации проводилась в России в 2010-2019 годах, тогда скидки составляли 50 тыс. рублей за автомобиль. В результате в утиль было сдано около 600 тысяч легковых машин. При этом с 2014 года условия программы обновления автопарка были расширены на грузовики и автобусы, для которых скидка могла достигать 350 тыс. рублей.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ запустил собственную программу утилизации, которая действует при сдаче автомобиля, выходящего из эксплуатации, в зачет стоимости нового автомобиля семейства LADA Granta. При этом выгода при покупке новой LADA Granta 2023 года выпуска составляет 70 тыс. рублей, при покупке LADA Granta 2022 года – 80 тыс. рублей. Одним из условий программы утилизации LADA является то, что сдаваемый дилеру автомобиль должен быть не младше 8 лет, и находиться в собственности не менее года. При этом у автомобиля должны присутствовать основные конструктивные элементы, обеспечивающие передвижение (кузов, двигатель, колеса, органы управления и др.). В дальнейшем сданный автомобиль будет отправляться на утилизацию в уполномоченные организации.

Фото: АВТОСТАТ