За два месяца 2023 года в России было продано свыше 700 новых мотоциклов

Рынок новых мотоциклов в России в первые два месяца года демонстрировал некоторую нестабильность, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ». С одной стороны – объемы реализации в январе – феврале были достаточно близки к прошлогоднему уровню, с другой – наблюдается разнонаправленная динамика.

Так, по данным АО «ППК»*, в январе отмечался небольшой рост продаж (+3,4%), в феврале – напротив, небольшое снижение (-5,8%). Суммарный итог двух месяцев нынешнего года – 732 реализованных мотоцикла, что на 2,5% меньше результата двух месяцев 2022-го. Ровно половина от этого количества пришлось на китайские марки (366 шт.). Доля индийских мотоциклов за отчетный период составила 11,6%, что эквивалентно 85 экземплярам. Каждый десятый проданный мотоцикл – японской марки (73 шт.). На долю каждой из оставшихся стран приходится менее 5% от общего объема реализации.

Несмотря на лидерство «китайцев», в марочном рейтинге первенствует индийский Bajaj (85 шт.). В ТОП-3 также вошли Regulmoto (76 шт.) и Kayo (58 шт.). С точки зрения географии – каждый пятый новый мотоцикл был продан в Москве (147 шт.). В Московской области за два месяца было реализовано 61 экземпляр. Среди нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (59 шт.). В ТОП-5 также вошли Санкт-Петербург (51 шт.) и Свердловская область (50 шт.). Таким образом, этим пяти субъектам РФ принадлежит чуть более половины (50,3%) всей проданной новой мототехники.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ