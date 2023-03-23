Новая BMW 5-Series получит электрическую версию

Компания BMW подтвердила электрическую версию для нового поколения модели 5-Series. Баварская марка опубликовала тизерное изображение батарейного i5 и намекнула на то, что электрокар будет выполнен в новой интерпретацией фирменного дизайна. На 2024 год запланировано появление электрического универсала i5 Touring, у которого будет «уникальное преимущество в классе». При этом седан до следующего года ждать не придется – он дебютирует в октябре 2023-го, пишет портал Motor.ru.

BMW 5-Series восьмого поколения встанет на конвейер осенью этого года, а отгрузки машин клиентам начнутся в 2024-м. Причем на рынок одновременно выйдут и обычная «пятерка», и ее электрическая версия. Ранее инсайдеры сообщали, что запланированы восемь модификаций топливных BMW 5-Series, в том числе подряжаемые гибриды с установками на базе четырех- и шестицилиндровый двигателей – они получат обозначения 530e и 550e. До появления M5 нового поколения на вершине гаммы будет стоять версия M560e.

Что касается моторов, то 520i сохранит бензиновый турбомотор B48 и будет предлагаться с задним и полным приводом, 530i xDrive предложат с форсированным двигателем B48, а 540i xDrive в движение будет приводит шестицилиндровый мотор B58 с двойным турбонаддувом. Дизельный вариант будет всего один, 520d, и он получит агрегат B47.

Электрическая BMW i5, которую пока показали на единственном изображении, получит задний и полный привод – эти версии назовут eDrive40 и M60 соответственно. Топовому электрокару прочат установку с пиковой отдачей около 600 лошадиных сил.

Фото: BMW