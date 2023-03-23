BMW готовит шесть новых электромобилей к 2025 году

Компания BMW за два года представит шесть новых электромобилей, причем первыми станут компактный седан, выступающий в одном классе с обычной BMW 3 серии, и спортивный кроссовер. Все эти машины так называемого «нового класса» (Neue Klasse) построены на новой платформе и используют электромоторы и тяговые батареи следующего поколения.

Как пишет портал Motor.ru, первые автомобили Neue Klasse встанут на конвейер завода в венгерском Дебрецене во второй половине 2025 года. С 2026-го их сборка также будет организована на старейшем предприятии BMW Group в Мюнхене. А в 2027 году электрокары следующего поколения начнет выпускать завод в мексиканском Сан-Луис-Потоси.

Вместе с нынешними моделями, а также уже анонсированными i5, i5 Touring и iX2 машины Neue Klasse подстегнут продажи электромобилей. Уже в этом году их доля в общем объеме должна составить 15%, в 2025-м – 25%, а в 2026 году – 33%. К 2030-му на электрокары будет приходиться до половины годовых продаж баварской марки.

Экологические машины новой волны будут использовать другую архитектуру и литий-ионные аккумуляторы следующего поколения. В этих батареях собираются использовать ячейки иного формата и состава, что даст 20-процентный прирост мощности и позволит немного увеличить дальность хода. Выпускать ячейки для Neue Klasse будут «гигафабрики» в Европе и Китае. Партнерами BMW выступят CATL и EVE Energy.

Кроме того, в моделях Neue Klasse появится новые мультимедийные интерфейсы и экологические пластмассы. Пластик для внутреннего и внешнего декора изготовят из переработанных рыболовных сетей и канатов.

Платформа Neue Klasse довольно гибкая и допускает использование в том числе силовых установок на водородных топливных элементах. На этой архитектуре можно проектировать машины любых размеров и сегментов, поэтому, по слухам, «тележку» смогут адаптировать и для гипотетического суперкара с комбинированной отдачей больше 1000 л.с.

Фото: BMW