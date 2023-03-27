Volkswagen представил свой самый дешевый электрокар

Компания Volkswagen рассекретила новый концептуальный электромобиль ID.2, являющийся прообразом серийной машины, которая поступит в продажу в 2025 году. В Volkswagen считают данную модель ключевой при переходе от двигателей внутреннего сгорания на электропривод, поскольку она задумана как самый демократичный и доступный электрический Volkswagen в истории суббренда ID. Новинка будет стоить в базе не дороже 25 тыс. евро, при этом заявленный запас хода составит 450 км, пишет портал Autonews.ru.

Volkswagen позиционирует ID.2 как машину, которая по внутреннему пространству не уступит бензиновой модели Golf, а по внешним габаритам и цене станет аналогом хетчбэка Polo. Длина хэтчбека ID.2 составит всего 405 см.