На заводе Mercedes-Benz в Подмосковье могут начать сборку китайских автомобилей Hongqi

На заводе Mercedes-Benz в Подмосковье, который компания продает российскому автохолдингу «Автодом», могут начать сборку китайских премиальных автомобилей бренда Hongqi. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники, по данным которых, первыми в производство могут пойти кроссоверы. Один из них – HS5 – уже был сертифицирован в России в конце 2022 года.

О том, что на заводе Mercedes-Benz в Подмосковье начнут сборку именно китайских машин, заявил накануне на межотраслевом автомобильном конгрессе гендиректор компании «Автосмарт» («дочка» «Автодома» по сервису подписки на автомобили) Максим Шишко. При этом он не уточнил, какие именно это будут бренды. В пресс-службе «Автодома» отказались от комментариев.

Напомним, в конце октября 2022 года компания Mercedes-Benz объявила об уходе с российского рынка и продаже своих долей в местных дочерних компаниях, включая завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», дилерскому холдингу «Автодом». После завершения сделки новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров для организации совместного производства на базе завода в индустриальном парке Есипово. Как сообщалось ранее, предприятие может возобновить работу в середине 2023 года. Кроме того, «Автодом» будет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке.

На заводе Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» выпускались седаны Е-Класса, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Производственная мощность предприятия составляет более 25 тыс. автомобилей в год.

Фото: Mercedes-Benz