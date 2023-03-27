Ferrari представила спорткар Roma Spider

Компания Ferrari рассекретила спорткар Roma Spider – открытую версию купе Roma, представленного в 2019 году. Новый кабриолет, ставший первым переднемоторным Ferrari с мягким верхом с вышедшей в 1969 году Ferrari 365 GTS/4, в модельной линейке марки заменит показанный в 2020 году Ferrari Portofino M. Продажи Roma Spider начнутся летом 2023 года, пишет газета «Коммерсант».

Новинка сохранила дизайн модели с жестким верхом, но стационарная крыша заменена складной мягкой, доступной в черном или темно-красном цвете. Крышу можно убрать за 13,5 сек на скорости до 60 км/ч. У основания мягкого верха расположен дополнительный активный спойлер из углепластика, который улучшает аэродинамику при движении с открытой крышей.