В Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону появятся новые поставщики автокомпонентов

В Нижнем Новгороде планируется построить производственный комплекс по изготовлению автокомпонентов и переоборудованию коммерческого транспорта. Инвестпроект будет реализован ООО «Пионер трейд» при поддержке и сопровождении Корпорации развития Нижегородской области.

Производство будет специализироваться на изготовлении комплектующих для автомобильных сидений, автомобильных замков дверей с ежемесячным выпуском порядка 7500 единиц готовой продукции. Здесь же будет проходить переоборудование коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники. Реализовать проект планируется в 2023 – 2029 годах, после запуска предприятия здесь появится 50 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 75 млн рублей, говорится в сообщении Корпорации развития Нижегородской области.

Кроме того, в Ростове-на-Дону ООО «Центр испытаний и экспертиз» намерено построить производственный комплекс по производству автокомпонентов, предназначенных для элементов систем глушителей, сообщил агентству «Интерфакс» гендиректор компании Алексей Березовский. Предполагаемый объем инвестиций составит 150 млн рублей. На первом этапе запуска производства будут создано около 30 рабочих мест, после запуска на полную мощность – более 100. В рамках проекта планируется выпуск большого ассортимента изделий малыми партиями, в их числе – глушители, резонаторы, коллекторные пламегасители и др.

На первом этапе предполагается возвести 1,8 тыс. кв. м производственных площадей, где будет организован полный цикл серийного производства компонентов. Первый цех – склад материалов, второй – цех металлообработки, также будут открыты сварочно-сборочный участок, участок окраски и склад готовой продукции. На втором этапе реализации проекта будет построена аккредитованная испытательная лаборатория по контролю качества выпускаемой продукции. Третий этап – пункт по техническому освидетельствованию автомобильных газовых баллонов и пункт по переоборудованию транспорта на газомоторное топливо.

В настоящее время идет регистрация товарного знака и разработка проектно-сметной документации для будущего комплекса. В течение ближайших 5 лет компания намерена нарастить мощности.