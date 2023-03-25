КАМАЗ расширит линейку грузовиков поколения К5

КАМАЗ до конца 2023 года планирует выпустить несколько тысяч автомобилей поколения К5. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Сергей Когогин, отметив, что глобальная цель – вернуться к своей стратегии развития, развивать линейку автомобилей К5. Планируется расширить эту перспективную линейку новыми моделями, создать до пятнадцати модификаций. Их эффективность и топливная экономичность подтверждена в реальных условиях эксплуатации.

Напомним, в феврале 2023-го КАМАЗ начал производство обновленного магистрального тягача КАМАЗ-54901. Выпуск этой версии К5 не будет зависеть от поставок комплектующих из недружественных стран. По словам С.Когогина, проведена масштабная работа по локализации компонентов – в частности, каркаса кабин К5, двигателя, передней оси.

В новой версии тягача улучшены технические характеристики. Автомобиль укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза. На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Кроме того, у обновленной модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива. Также предусмотрен дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины – он обеспечит более комфортные условия для водителя.

Фото: КАМАЗ