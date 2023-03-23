Седан Volkswagen Santana появился в России за 2,45 млн рублей

На российском авторынке появился седан Volkswagen Santana, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет 2 млн 450 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с.

Напомним, что седан Volkswagen Santana стал первой массовой моделью марки в Китае и выпускался с 1983 года, однако в прошлом году его производство было прекращено. Изначально Santana была разновидностью Passat второго поколения, а последние девять лет года под этим названием выпускался «родственник» российского Polo на платформе PQ25.